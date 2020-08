6 arguments clés pour riposter face à votre ami·e complotiste

La plupart des gens ont déjà été confrontés, de près ou de loin, à un partisan des théories du complot. De la conspiration de l’ONU sur le changement climatique jusqu’aux visites d’extra-terrestres, en passant par le fait que la Terre serait plate, ces « théories » sont de toutes sortes. Parfois, la croyance ne se limite pas à une seule d’entre elles, et la méfiance envers toute information « officielle » peut devenir envahissante et favoriser la croyance en l’existence de « mégacomplots » planétaires. Face à un partisan, il est assez courant de se trouver submergé par une masse d’arguments qui paraissent plutôt convaincants. On peut bien sûr décider de ne pas s’en mêler, mais si on pense qu’une réaction est nécessaire, comment s’y prendre ? Cet article n’a pas pour but de montrer les faiblesses spécifiques à chaque théorie du complot (c’est le rôle des debunkers), ni même de prouver qu’elles sont toutes fausses. On se contentera de faire une liste non-exhaustive de remarques qui se montreront efficaces dans la plupart des cas. En effet, la logique se trouvant derrière la pensée conspirationniste est sérieusement bancale. Évidemment, ce guide ne prétend pas garantir le succès dans un débat, mais propose des outils clés pour favoriser une démarche critique.

Dans ce qui suit, supposons que l’on soit face à un partisan d’une ou plusieurs théories du complot, que nous appellerons Pierre.

Commencer par bien poser le débat

Comme dans tout débat, l’attitude compte tout autant que les arguments. Il est important de rester calme et factuel et de veiller à ne pas se montrer catégorique dès le départ. En effet, un choc frontal risque de ne pas d’être efficace, notamment quand on parle de conspiration, d’autant que Pierre est probablement en position de force sur ses sujets de prédilection. Par ailleurs, en restant ouvert en principe à la possibilité d’un complot et en reconnaissant que de vrais complots ont été découverts par le passé, on évite d’être d’emblée considéré comme une naïve victime de la « propagande officielle ».

1. C’est à Pierre de prouver l’existence d’un complot

Il est d’abord impératif de se mettre d’accord sur le fait que pour croire une histoire quelconque, il est indispensable de disposer de preuves (« ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve »). Ici, puisque c’est Pierre qui affirme qu’il existe un complot, c’est lui qui porte la charge de la preuve, autrement dit, c’est à lui d’apporter les preuves de l’existence de ce complot et non pas à nous de montrer son inexistence (ce qui de toute façon est formellement impossible). S’il exige le contraire, il tente de renverser la charge de la preuve. Par ailleurs, plus une histoire paraît extraordinaire (exemple : « les licornes existent »), plus les preuves devront être nombreuses et solides. Pierre doit donc fournir des arguments, plus ou moins forts en fonction du caractère extraordinaire du complot en question.

2. L’ampleur improbable du complot

Quand on examine les ramifications du complot décrit par Pierre, on comprend vite qu’il ne peut pas être le fait d’un nombre restreint de personnes, en particulier pour tous les « mégacomplots ». Or, il est évident que plus un secret est partagé par un grand nombre de gens et plus le temps passe, plus il a de chance d’être brisé. En incluant le monde politique, les autorités, la presse, les industriels, la communauté scientifique etc, on arrive rapidement à des milliers de personnes, voire plus, impliquées dans un complot planétaire qui s’étendrait souvent sur plusieurs années voire décennies, et ce sans aucune fuite. Cela paraît assez improbable, d’autant plus que dans certains cas, les gains potentiels en termes d’argent et de prestige social rendraient la dénonciation très tentante. C’est encore plus vrai à l’ère d’Internet, des journalistes en freelance et des « lanceurs d’alerte ». Face à cette improbabilité, l’argumentaire de Pierre doit donc être particulièrement solide.

NB : une publication scientifique a voulu apporter une preuve mathématique du fait qu’un complot mondial s’écroulerait forcément sous son propre poids. Elle présente hélas de gros défauts, mais qualitativement l’idée reste valide.

3. Des « preuves » pas si impressionnantes

Les arguments de Pierre peuvent être très nombreux, mais en général ils ne sont solides qu’en apparence. Typiquement, l’essentiel des arguments repose en fait sur l’observation de coïncidences et d’éléments étranges. En fait, Pierre ne dispose pas de preuve tangible de l’existence d’un complot, mais seulement d’un ensemble hétéroclite d’observations censées être « suspectes » (ce qui reste plutôt subjectif). Or, quand on analyse en profondeur des événements complexes, comme le font les conspirationnistes, il est normal de tomber sur des coïncidences surprenantes. Ceux qui sont motivés ont énormément de données à explorer, et rassemblent tout ce qui sort plus ou moins de l’ordinaire pour conclure que quelque chose ne va pas. Ils commettent par là une erreur simple : il est facile de s’étonner a posteriori de l’improbabilité de ce qui s’est déjà produit (quelle était la probabilité que vous éternuiez hier à 11h37mn14s ?).

4. Un raisonnement qui tourne en rond

Lorsqu’on propose des contre-arguments, il est probable que Pierre les rejette sans vraiment les considérer. Cela pourrait passer pour de l’agilité intellectuelle, mais en fait cette tendance est certainement la plus grosse faiblesse de la pensée conspirationniste. À l’extrême, pour Pierre, toute preuve qu’on pourra lui opposer est inventée par ceux qui font partie du complot pour discréditer son point de vue. Inversement, si lui ne dispose pas de preuves convaincantes, c’est qu’elles sont dissimulées. Ce raisonnement est complètement circulaire : pour prouver que le complot existe, Pierre suppose dès le départ qu’il existe un complot. À ce stade, on peut lui demander ce qui pourrait le faire changer d’avis. Si la réponse est « rien », alors il rend son discours infalsifiable : c’est une croyance au-delà de tout débat rationnel, puisqu’aucun argument ne pourra le faire changer d’avis. En s’immunisant contre la critique, Pierre commet une erreur fatale (« pile je gagne, face tu perds »). Sa théorie du complot n’est donc même pas fausse, pire, elle est sans intérêt. Pierre pourrait tout aussi bien affirmer qu’un dragon indétectable vit dans son garage, cela aurait la même crédibilité.

5. Des canulars pris au sérieux

De nos jours, il est très facile de répandre des rumeurs. Il est assez éclairant de se rendre compte que des canulars à base de montages (photo ou vidéo) puissent être pris au sérieux par certains. L’équipe de Thomas Huchon a même créé une vidéo présentant une théorie du complot inventée de toutes pièces dans le but de voir si certains allaient la prendre au premier degré, ce qui n’a pas manqué. Cela veut dire qu’il est relativement simple, avec un minimum de travail, de faire croire une histoire à partir de rien. Il est donc plausible que des théories du complot puissent naître sans d’autre fondement que l’imagination de leurs créateurs.

6. Renverser les rôles

L’imagination n’admettant pas vraiment de limites, il existe un quantité incroyable de théories du complot, et il y en a pour tous les goûts (avec des colorations anticapitalistes, xénophobes, nationalistes, religieuses…). Il en existe donc forcément une à laquelle Pierre ne souscrit pas, et qui s’oppose même à ses convictions. Prenons le rôle de partisan, en mettant Pierre à la place du sceptique. Pourquoi ne devrait-il pas nous croire ? Après tout, on dispose là aussi d’un arsenal d’arguments déstabilisants. On pourra alors illustrer avec Pierre les failles présentées ci-dessus, et lui faire remarquer qu’elles sont aussi contenues dans son propre discours. À ce stade, il paraît évident que l’adhésion à une théorie du complot plutôt qu’une autre dépend davantage de notre vision du monde et de nos sensibilités idéologiques que de la force des arguments.

Reconnaître le conspirationniste en nous

Les théories du complot sont séduisantes car elles nous apportent une sensation de contrôle en donnant une interprétation toute simple à une réalité complexe, même quand celle-ci semble contredire nos a priori. Incapables de saisir toute la complexité du monde, nous opérons fatalement avec des modèles mentaux de la réalité, plus ou moins fantaisistes en fonction de nos convictions personnelles. Il est alors fortement tentant de succomber au biais de confirmation et de ne garder en tête que les informations qui vont dans notre sens. La pensée conspirationniste repose sur d’autres traits psychologiques très humains, par exemple la tendance à voir des connexions pleines de sens entre des éléments distincts, ou encore le fait de voir des intentions (potentiellement malveillantes) derrière des événements. L’utilisation abusive de ces facultés est facile à identifier chez les autres, mais plus difficile à reconnaître chez soi. Car quelque part, il y a un conspirationniste en chacun de nous. Par exemple, sans aller jusqu’au complot planétaire, la pensée conspirationniste permet aussi de rejeter le consensus scientifique sur des sujets précis quand cela nous arrange, ce qui est pratique pour pouvoir continuer à faire son shopping sur le « marché des idées ».